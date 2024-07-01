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В Венгрии поделились ожиданиями от стартовавшего председательства в ЕС

Эксперт Шпётле: председательство Венгрии не изменит политику Евросоюза

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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Венгрия во время своего полугодового председательства в ЕС не сможет коренным образом переломить политику политического объединения, однако скорректирует ее направление. Об этом в беседе с РИА Новости заявил венгерский политический эксперт Георг Шпётле.

По словам эксперта, больших перемен в политике ЕС не произойдет и Венгрия, например, не закроет границ для мигрантов.

«Я бы скорее сказал, что она может дать импульсы, подсветить проблемы и предложить их решение, что тоже важно… Не скажу, что председатель — должность символическая, скорее, он немного указывает направление. Венгрия не сможет диктовать ЕС, скорее, сможет указывать направление и политически, и экономически», — заявил Шпётле.

Он не исключил, что во время председательства Венгрии антироссийская риторика внутри Евросоюза может ослабнуть, однако усиления антивоенных позиций не предвидится.

Венгрия с 1 июля начинает председательство в Совете Евросоюза сроком на полгода. В июне Венгрия представила девиз своего полугодового председательства в Совете ЕС, в нем содержится отсылка к предвыборному лозунгу бывшего президента США Дональда Трампа, венгерский девиз будет звучать как «Сделаем Европу снова великой».

Ранее Орбан анонсировал создание собственной «сильной правой коалиции» в Европарламенте.

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