Штаб Байдена рассылает сторонникам письма с аргументами в его защиту

Предвыборный штаб президента США Джо Байдена рассылает сторонникам электронные письма с подробными аргументами, как они могут ответить недовольным выступлением главы государства на дебатах с Дональдом Трампом. Об этом сообщает Fox News.

«Если вы похожи на меня, вы получаете много сообщений или звонков от людей о состоянии предвыборной гонки после четверга… Возможно, это была ваша паникующая тетя, ваш дядя MAGA (сторонник движения Трампа Make America Great Again. — Прим. ред.) или кто-то из самодовольных подкастеров. Это непростое положение, поэтому я подумал, что было бы полезно отправить вам несколько ответов», — говорится в сообщении.

В письме содержится призыв к сторонникам президента выступать против тех, кто заявляет о необходимости выйти из предвыборной гонки, поскольку это «лучший из возможных способов допустить победу Дональда Трампа».

«Джо Байден будет кандидатом от Демократической партии — и точка. Конец истории. Избиратели проголосовали. Он победил подавляющим большинством голосов», — отмечается в сообщении.

Там также утверждается, что выход Джо Байдена из предвыборной гонки приведет к «неделям хаоса» внутри партии.

До этого Politico писал, что ряд представителей Демократической партии США начали обсуждать возможность замены Джо Байдена другим кандидатом на пост главы государства на фоне провала его выступления на дебатах с Дональдом Трампом.

Ранее американский телеканал раскрыл чувства Байдена после дебатов с Трампом.