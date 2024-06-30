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Американский телеканал раскрыл чувства Байдена после дебатов с Трампом

NBC: Байден чувствует себя униженным и неуверенным после дебатов с Трампом

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Elizabeth Frantz/Reuters

Президент США Джо Байден чувствует себя униженным после дебатов с Джо Байденом и осознает, что образы, сложившиеся в ходе прошедшего мероприятия, сохранятся в памяти американского населения так же, как и его срок на посту главы государства. Об этом пишет NBC News со ссылкой на источник.

Собеседник, знакомый с настроением главы государства, описал его как «униженного и лишенного уверенности». По его словам, Байден осознает, что его физические образы – глаза, устремленные в даль, разинутый рот, а также бессвязная и трудно слушаемая речь запомнятся американцам.

«Это полный бардак», — подчеркнул источник издания.

До этого действующий президент США Джо Байден признал, что был на предвыборных теледебатах не так хорош, как раньше, но заявил, что все равно считает себя лучшим кандидатом на пост главы государства.

Во время дебатов с Трампом Байден допустил ряд оговорок и ошибок, был неясным в своих заявлениях. Кроме того, его голос был хриплым в ходе всего мероприятия, а временами даже дрожал. Начал дебаты президент США, как отмечают наблюдатели, особенно тихо. После теледебатов на площадке Байден покинул аудиторию с помощью своей супруги Джилл Байден.

Согласно опросу CNN, Дональд Трамп показался более убедительным 67% людей, смотревших дебаты. При этом 57% усомнились в том, что Байден способен занимать президентский пост.

Ранее в Совфеде оценили результаты дебатов Байдена и Трампа.

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