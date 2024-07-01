В США заявили об ухудшении психического состояния Байдена

Состояние психики президента США Джо Байдена быстро ухудшается. Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue Works рассказал экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

По словам Джонсона, Байдену становится хуже с каждой неделей. Бывший агент ЦРУ подчеркнул, что природа этого дегенеративного психического состояния такова, что ухудшение психического здоровья главы государства носит необратимый характер.

Джонсон предположил, что после неудачи Байдена на дебатах с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом демократы потребуют от президента отказаться баллотироваться на следующий срок.

До этого сообщалось, что семья Байдена выразила поддержку его решению продолжить участие в президентских выборах.

30 июня редакция журнала New Yorker призвала Байдена сняться с выборов президента.

Ранее в США сообщили, что спонсоры демократов могут отстранить Байдена от выборов.