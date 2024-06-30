ФРГ должна потребовать от Украины принять участие в переговорах с Российской Федерацией. Об этом в социальной сети X (бывший Twitter) заявил кандидат в депутаты Европейского парламента от партии BSW доктор Фридрих Пюрнер.

Он отметил, что правительство Германии тратит налоги граждан страны.

«Затем вы урезаете социальные льготы для граждан и ждете аплодисментов? Ну уж нет! Потребуйте от Украины немедленных мирных переговоров с Россией», — написал политик.

По его словам, до тех пор все денежные выплаты и поставки оружия Киеву необходимо приостановить.

Как считает Пюрнер, таким образом мировые лидеры смогут увидеть, насколько серьезно Киев и Москва настроены на окончательное восстановление мира.

В июне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна готова начать переговоры с Россией хоть завтра, если Москва «будет уважать ее территориальную целостность».

В этом же месяце президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия готова сесть за стол переговоров «хоть завтра», понимая при этом все юридические тонкости.

Ранее Байден заявил, что завершение конфликта на Украине — не лучший для нее вариант.