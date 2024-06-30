В США заподозрили Вену в превращении в центр российских шпионов

Вена стала новой базой для российских тайных операций после того, как европейские страны выслали 600 шпионов-дипломатов Российской Федерации после начала российско-украинского конфликта. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Издание подчеркивает, что за последние два года число госслужащих РФ в Австрии выросло с 300 до более чем 500 человек.

По оценке австрийских спецслужб, до половины из них могут действовать в качестве шпионов.

WSJ утверждает, что российская сторона нанимает представителей организованной преступности, хакеров и частных детективов для атак и наблюдения за важнейшими объектами инфраструктуры, операций по оказанию влияния и других.

В публикации подчеркивается, что этому способствует законодательство Австрии, где шпионаж не запрещен, если он не направлен против самой страны.

До этого Высший кассационный суд Вены удовлетворил ходатайство защиты с просьбой отпустить на свободу бывшего сотрудника австрийской разведки Эгисто Отта, которого подозревают в шпионаже в пользу российских властей.

Ранее в Польше заявили об исчезновении троих осужденных за шпионаж в пользу РФ.