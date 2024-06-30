Стало известно о переброске американской бронетехники на базу НАТО в Польше

Партия бронетехники армии Соединенных Штатов переброшена на новые склады НАТО на американской военной базе, которая расположена на западе Польши. Об этом пишет издание министерства обороны страны Stars and Stripes.

В материале отмечается, что речь идет о четырнадцати танках M1 Abrams и «другой бронетехнике, которая может снабдить целую бронетанковую бригаду в качестве оплота против агрессии на восточном фланге НАТО».

На полигоне, который располагается в 400 километрах от границы с Украиной, в будущем появятся до 85 танков, 190 бронированных машин, в том числе M2 Bradley, артиллерийские орудия и самоходные гаубицы, уточнили в издании.

«Этот объект имеет огромное значение для НАТО благодаря его стратегическому расположению», — говорится в тексте.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на территории стран НАТО появятся три военные базы, через которые альянс будет осуществлять поставки вооружений Киеву.

Ранее глава МИД Польши призвал нанести поражение России и процитировал Рейгана.