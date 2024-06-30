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Стало известно о переброске американской бронетехники на базу НАТО в Польше

США перебросили танки Abrams и другую бронетехнику на новую базу НАТО в Польше

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Global Look Press

Партия бронетехники армии Соединенных Штатов переброшена на новые склады НАТО на американской военной базе, которая расположена на западе Польши. Об этом пишет издание министерства обороны страны Stars and Stripes.

В материале отмечается, что речь идет о четырнадцати танках M1 Abrams и «другой бронетехнике, которая может снабдить целую бронетанковую бригаду в качестве оплота против агрессии на восточном фланге НАТО».

На полигоне, который располагается в 400 километрах от границы с Украиной, в будущем появятся до 85 танков, 190 бронированных машин, в том числе M2 Bradley, артиллерийские орудия и самоходные гаубицы, уточнили в издании.

«Этот объект имеет огромное значение для НАТО благодаря его стратегическому расположению», — говорится в тексте.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на территории стран НАТО появятся три военные базы, через которые альянс будет осуществлять поставки вооружений Киеву.

Ранее глава МИД Польши призвал нанести поражение России и процитировал Рейгана.

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