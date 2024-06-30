На Украине анонсировали перестановки в правительстве

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что парламент в ближайшее время рассмотрит кадровые изменения в кабинете министров Украины. Его слова приводит издание «Страна».

«Я убежден, что в ближайшее время Рада вернется к кадровым вопросам. Наша задача — заполнить правительство. Правительство должно профессионально работать, должны быть люди, отвечающие за свои сферы», — заявил Стефанчук.

По его словам, вопрос кадровых перестановок может быть поднят на одном из ближайших заседаний нижней палаты парламента.

В апреле правительство Украины постановило снять с занимаемой должности замглавы минобороны республики Виталия Половенко. Кроме того, была уволена зампредседателя национальной сервисной службы Украины Татьяна Лактионова. Причины кадровых перестановок не раскрываются, официальных комментариев также не поступало.

До этого решением Верховной рады была отправлена в отставку министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.

Ранее политолог рассказал, кому выгодны перестановки в руководстве Украины.