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Политолог рассказал, кому выгодны перестановки в руководстве Украины

Политолог Дудчак: перестановки в руководстве Украины укрепили позиции Ермака

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Keystone/Alessandro Della Valle/Pool/Reuters

Позиции украинского лидера Владимира Зеленского становятся хуже на фоне перестановок во властных структурах Украины, по настоянию Запада его «лишают окружения», при этом позиции главы офиса украинского президента Андрея Ермака укрепляются. Такое мнение высказал политолог Александр Дудчак в беседе с РИА Новости.

«Зеленский и так чувствует себя неуверенно в своем кресле, а сейчас по настоянию сверху его лишают окружения. Получается, он будет совсем один, как гнилой зуб. Так и сам скоро выпадет. А вот с ближним кругом Ермака все в порядке», — подчеркнул он, отметив, что на Западе Ермака ценят выше, чем Зеленского. При этом, по словам политолога, оба они являются «просто исполнителями».

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала перестановки в высшем руководстве Украины «зачистками», связанными с экстремистской сущностью действующих властей.

30 марта Владимир Зеленский уволил Сергея Шефира с поста первого помощника президента Украины.

Также он уволил Олега Устенко, Михаила Радуцкого, Сергея Трофимова — с должности нештатного советника президента, Алену Вербицкую — с должности советника — уполномоченного президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины. Наталью Пушкареву отстранили от обязанностей уполномоченного президента по вопросам волонтерской деятельности.

Ранее в офисе Зеленского анонсировали реформы правительства.

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