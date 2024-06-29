В Польше призвали снова научиться играть в эскалацию с Россией

Руководитель Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что государствам Запада необходимо снова научиться играть в эскалацию с Российской Федерацией и президентом страны Владимиром Путиным. Об этом сообщается в X (ранее Twitter) министра.

Он подчеркнул, что государства Запада могут конфисковать все государственные активы РФ на сумму 300 млрд евро. По его словам, Путин уже списал их на потери и не рассчитывает получить их обратно.

Сикорский считает, что Путин также не думает, что у западных государств хватит смелости взять средства под свой контроль.

До этого Сикорский заявил, что присоединение Украины к Евросоюзу создаст проблемы для общей сельскохозяйственной политики Евросоюза.

Говоря об украинском сельском хозяйстве, он упомянул гигантские фермы, как в Техасе, на очень плодородных землях. Министр назвал эту ситуацию «проблемой для всей общей сельскохозяйственной политики Европейского союза» и призвал найти креативные решения.

Сикорский также счел наихудшим явлением для Украины разворовывание западной помощи.

Ранее Польша предложила ЕС отменить торговые привилегии Украины.