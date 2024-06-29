Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Al Hadath рассказал, что Путин преподал урок США

Al Hadath: Путин преподал США урок, развеяв миф о гегемонии стран Запада

close
100%
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин преподал США урок, развеяв миф о гегемонии стран Запада. Соответствующее мнение опубликовало иракское агентство Al Hadath.

«Путин нашел возможности для реализации своих политических планов и попытался воплотить в жизнь мечты о восстановлении былой славы России», — говорится в материале.

Автор материала отметил, что среди ошибок Запада — давление на противников, негибкие стратегические приоритеты и пренебрежение к потенциальным угрозам.

До этого сообщалось, что Владимир Путин обсудил с Советом безопасности ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Российский лидер отметил, что размещение США своих ракет средней и меньшей дальности в различных регионах мира вызывает у России беспокойство. Москва может начать производство РСМД и впоследствии, возможно, их размещение.

Ранее Трамп рассказал, как примирить Россию с США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами