Президент России Владимир Путин преподал США урок, развеяв миф о гегемонии стран Запада. Соответствующее мнение опубликовало иракское агентство Al Hadath.

«Путин нашел возможности для реализации своих политических планов и попытался воплотить в жизнь мечты о восстановлении былой славы России», — говорится в материале.

Автор материала отметил, что среди ошибок Запада — давление на противников, негибкие стратегические приоритеты и пренебрежение к потенциальным угрозам.

До этого сообщалось, что Владимир Путин обсудил с Советом безопасности ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Российский лидер отметил, что размещение США своих ракет средней и меньшей дальности в различных регионах мира вызывает у России беспокойство. Москва может начать производство РСМД и впоследствии, возможно, их размещение.

Ранее Трамп рассказал, как примирить Россию с США.