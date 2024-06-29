Орбан рассказал, что может спасти Европу от кризиса

Европа находится в упадке на фоне угроз террора и ослабления общественной безопасности в европейских странах, из кризиса ее могут вывести правые партии. Об этом в статье для Magyar Nemzet.

«Европейский порядок испаряется на наших глазах – постоянная угроза терроризма, подрывающая общественную безопасность. Способность Европы отстаивать свои интересы в международной политике снизилась», — подчеркнул премьер.

По его мнению, задача правых партий – обеспечить соблюдение воли европейских избирателей.

До этого депутат Европарламента от партии Зеленых Даниэль Фройнд направил письмо с 20 тысячами подписей главе Евросовета Шарлю Мишелю с требованием приостановить предстоящее председательство Венгрии в совете ЕС.

Ранее Орбан призвал Евросоюз определиться с целями в конфликте на Украине.