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Орбан призвал Евросоюз определиться с целями в конфликте на Украине

Орбан: Европа должна определиться со своими целями в конфликте на Украине

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Virginia Mayo/AP

Европе нужно определиться со своими целями в конфликте на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью медиагруппе Funke, его слова приводит газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ).

«Этот конфликт должен обеспечить право Украины на вступление в НАТО, что Россия категорически отвергает, а Запад полностью поддерживает. Хотим ли мы, чтобы в Крыму был флаг альянса?» — сказал политик.

Орбан добавил, что «никто ничего не прояснил».

Премьерский венгер считает, что США должны проявить инициативу в урегулировании украинского конфликта с помощью двух телефонных звонков – в Москву и Киев.

До этого Орбан назвал завершение конфликта на Украине в числе важнейших пунктов начинающегося 1 июля председательства его страны в Совете ЕС. Он также заявлял, что Североатлантический альянс будет проводить военную миссию на территории Украины, однако Будапешт не примет в ней никакого участия.

Ранее Орбан назвал безнадежным стремление Запада победить Россию.

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