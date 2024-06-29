Рогов назвал «мирные» обещания Зеленского лукавством

Предложение украинского лидера Владимира Зеленского по урегулированию конфликта, которое он обещал представить «в этом году», является лукавством, ни на какой реальный план по мирному решению кризиса он не способен. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Все это лукавство со стороны Зеленского. Ни на какой реальный мирный план ни он, ни его окружение, которое зарабатывает на войне, не способны и не заинтересованы», - подчеркнул он.

Рогов напомнил, что для Зеленского и его окружения ведение боевых действий с Россией стало единственным вариантом сохранения своей власти.

До этого Зеленский заявлял, что Украина хочет подготовить детальный план решения конфликта в этом году.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не хочет затягивать конфликт из-за больших потерь.