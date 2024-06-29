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Пезешкиян лидирует на выборах в Иране после подсчета голосов на большинстве участков

Избирательный штаб Ирана: Пезешкиян обходит Джалили на более чем миллион голосов

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WANA/Reuters

Реформист Масуд Пезешкиян лидирует на внеочередных выборах президента Ирана по результатам подсчета голосов на большинстве избирательных участков. Об этом заявил представитель избирательного штаба исламской республики Мохсен Эслами, передает ТАСС.

На данный момент голоса подсчитаны в 47,6 тысячи участков из 58,6 тысячи.

Эслами подчеркнул, что после подсчета 19 млн голосов избирателей (всего в Иране 61 млн избирателей) Пезешкиян набирает более 8,3 млн голосов, а представитель духовного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Ирана Саид Джалили смог набрать более 7,1 млн.

До этого сообщалось, что Пезешкиян и Джалили пройдут во второй тур президентских выборов, он пройдет 5 июля.

Победить должен кандидат, получивший более 50% голосов избирателей. Если этого не случится, 5 июля состоится второй тур выборов, в котором примут участие два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре.

Ранее Лавров и глава МИД Ирана высказали обеспокоенность эскалацией на Ближнем Востоке.

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