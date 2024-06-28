Россия и Иран серьезно обеспокоены эскалацией напряженности на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Али Багери Кани. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Отмечается, что в ходе беседы приоритетное внимание было уделено ситуации на Ближнем Востоке. Лавров и его иранский коллега высказали серьезную обеспокоенность опасной эскалацией напряженности в регионе, возникшей вследствие неурегулированности многочисленных кризисов, прежде всего в зоне палестино-израильского конфликта.

28 июня философ, общественный и политический деятель Александр Дугин прокомментировал сообщения о том, что США перемещают свои силы ближе к Израилю и Ливану. По мнению эксперта, Запад «перешел все красные линии», поэтому России необходимо вооружить противников Вашингтона на Ближнем Востоке.

В этот же день телеканал NBC сообщил, что Министерство обороны США начало переброску войск ближе к границе между Израилем и Ливаном с целью готовности к возможной эвакуации американских граждан из Ливана в случае усиливающегося конфликта между Израилем и шиитским движением «Хезболла».

Ранее Израиль просил Россию помочь в переговорах по Газе.