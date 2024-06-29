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В Иране предрекли второй тур президентских выборов

Farhikhtegan: Джалили и Пезешкиян встретятся во втором туре выборов в Иране

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Vahid Salemi/AP

Представитель духовного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности республики, консерватор Саид Джалили и бывший министр здравоохранения Ирана Масуд Пезешкиян пройдут во второй тур президентских выборов, он пройдет 5 июля. Об этом пишет иранское издание Farhikhtegan.

«Масуд Пезешкиян и Саид Джалили прошли во второй тур президентских выборов», - оценивает издание результаты подсчета голосов.

До этого сообщалось, что после подсчета пятой части голосов на выборах президента Ирана лидирует Пезешкиян, принадлежащий к крылу реформистов.

Утром 29 июня в избирательном штабе республики проинформировали, что к настоящему времени обработаны бюллетени в 32,2 тыс. из 58 тыс. избирательных участков. Разрыв между кандидатами небольшой: Пезешкиян набирает 5 млн голосов, Джалили — 4,875 млн.

Победить должен кандидат, получивший более 50% голосов избирателей. Если этого не случится, 5 июля состоится второй тур выборов, в котором примут участие два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре.

Ранее в МИД назвали Запад угрозой для проведения выборов в Иране.

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