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В МИД считают Запад угрозой для проведения выборов в Иране

Дипломат Кабулов: Запад угрожает вмешательством в выборы президента Ирана

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WANA/Reuters

Запад угрожает вмешательством в выборы президента Ирана через собственную агентуру. Об этом ТАСС заявил специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

«Запад никогда не прекращал вмешиваться во внутренние дела Ирана. У меня практически нет сомнений, что он даже не пытается, он и делает это через своих ставленников, агентуру. Но пока что успеха такая линия не имела», — заявил Кабулов.

Таким образом Кабулов прокомментировал шансы западных разведок на срыв внеочередных президентских выборов в Иране.

До этого мэр Тегерана Алиреза Закани сообщил, что снялся с выборов президента Ирана в пользу двух других кандидатов от крыла консерваторов — спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа и представителя духовного лидера в Совбезе республики Саида Джалили.

14-е выборы главы государства станут внеочередными из-за крушения вертолета Bell предыдущего президента Ирана Эбрахима Раиси.

Ранее сообщалось, что в президенты Ирана решили баллотироваться четыре женщины.

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