Большинство жителей США поддержало замену Байдена перед выборами

Большинство американцев (60%) выступили за то, чтобы заменить президента США Джо Байдена перед президентскими выборами. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на соцопрос, проведенный компанией Morning Consult для портала.

«Большинство избирателей — 60% — считают, что президента Байдена следует «определенно» или «вероятно» заменить в качестве кандидата от демократической партии», — говорится в сообщении портала.

Сообщается, что большинство респондентов (57%) сочло, что Трамп превзошел Байдена на дебатах.

При этом только 21% избирателей-демократов отметили, что Байдена «определенно не следует» заменять в преддверии выборов.

Опрос проводился 2068 взрослых жителей США, погрешность социологического исследования не представлена.

До этого сообщалось, что сотрудники Белого дома переживают из-за неудачного выступления президента США Джо Байдена в дебатах с экс-лидером Штатов Дональдом Трампом, многие из них шутят о возможной смене работы.

Во время дебатов с Трампом Байден допустил ряд оговорок и ошибок, путался в словах. Кроме того, его голос был хриплым в ходе всего мероприятия, а иногда даже дрожал.

Ранее в Британии призвали демократов США поменять Байдена.