В Британии призвали демократов США поменять Байдена

Министры консервативного кабинета Великобритании призвали демократов США заменить на президентских выборах Джо Байдена кем-то, кто сможет победить Дональда Трампа. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

По данным газеты, призывы британских министров прозвучали «в удивительно откровенных выражениях в контексте особых отношений». Они попросили «быстро поменять» Байдена, утверждая, что у более молодого кандидата будет значительно больше шансов на победу на предстоящих выборах.

Дебаты кандидатов в президенты Джо Байдена и Дональда Трампа прошли 27 июня. Байден проиграл. Его предвыборный штаб сообщил, что он продолжит предвыборную гонку.

Телеканал CNN сообщал, что иностранные дипломаты были обеспокоены и разочарованы выступлением Байдена на дебатах с Трампом.

Выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. Они станут 60-ми по счету в истории страны.

Ранее Байден заявил, что у него хорошая память, и тут же перепутал президентов Египта и Мексики.