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В Совфеде предрекли крупную политическую драму в США в ближайшем будущем

Пушков: после дебатов Трампа и Байдена в США назревает политическая драма

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Дебаты президента США Джо Байдена и бывшего главы государства Дональда Трампа показали, что нынешний американский лидер совершенно неспособен руководить страной, поэтому в Соединенных Штатах назревает крупная политическая драма. Об этом в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«В США назревает крупная политическая драма ввиду явной неспособности Байдена руководить страной», — подчеркнул сенатор.

Он добавил, что сам Байден оказался «черным лебедем» — неожиданным фактором, который может перевернуть ход международных событий или значительно на них повлиять. ««Черный лебедь» у вас перед глазами — это сам Джо Байден», — отметил Пушков.

До этого Пушков заявлял, что Байден предсказуемо «обрушился» на дебатах с Трампом. По словам парламентария, с таким кандидатом демократы могут идти только на «политическое кладбище». Он подчеркнул, что в стане демократов сейчас царит паника, поскольку до сих пор они прятали голову в песок и отказывались признавать очевидное для всего мира.

Во время дебатов с Трампом Байден допустил ряд оговорок и ошибок, был неясным в своих заявлениях. Кроме того, его голос был хриплым в ходе всего мероприятия, а временами даже дрожал. Начал дебаты президент США, как отмечают наблюдатели, особенно тихо. После теледебатов на площадке Байден покинул аудиторию с помощью своей супруги Джилл Байден.

Ранее CNN сообщило о разочаровании иностранных дипломатов после дебатов Байдена и Трампа.

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