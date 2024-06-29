CNN сообщило о разочаровании иностранных дипломатов после дебатов Байдена и Трампа

Иностранные дипломаты были обеспокоены и разочарованы выступлением президента Соединенных Штатов Джо Байдена на дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает телеканал CNN.

Уточняется, что речь идет о дипломатах из стран Европы, Ближнего Востока и Азии.

«Иностранные дипломаты выражают потрясение и обеспокоенность, а также поднимают вопросы о последствиях для важных выборов в США, которые могут изменить статус-кво во внешней политике в случае переизбрания Трампа», — сообщает телеканал.

Дипломаты из Европы, пожелавшие остаться анонимными, назвали дебаты «плохой ночью» для Байдена. Другой дипломат отметил сложности в понимании речи американского президента — несмотря на хорошее знание английского языка.

До этого редакционный совет американской газеты The New York Times (NYT) призвал президента США Джо Байдена отказаться от участия в предвыборной гонке и прекратить кампанию по переизбранию на новый срок.

Ранее Байден похвастался, что экс-президент США Барак Обама позавидовал бы его достижениям.