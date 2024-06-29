Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

CNN сообщило о разочаровании иностранных дипломатов после дебатов Байдена и Трампа

CNN: иностранные дипломаты обеспокоены выступлением Байдена на дебатах с Трампом

close
100%
Brian Snyder/Reuters

Иностранные дипломаты были обеспокоены и разочарованы выступлением президента Соединенных Штатов Джо Байдена на дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает телеканал CNN.

Уточняется, что речь идет о дипломатах из стран Европы, Ближнего Востока и Азии.

«Иностранные дипломаты выражают потрясение и обеспокоенность, а также поднимают вопросы о последствиях для важных выборов в США, которые могут изменить статус-кво во внешней политике в случае переизбрания Трампа», — сообщает телеканал.

Дипломаты из Европы, пожелавшие остаться анонимными, назвали дебаты «плохой ночью» для Байдена. Другой дипломат отметил сложности в понимании речи американского президента — несмотря на хорошее знание английского языка.

До этого редакционный совет американской газеты The New York Times (NYT) призвал президента США Джо Байдена отказаться от участия в предвыборной гонке и прекратить кампанию по переизбранию на новый срок.

Ранее Байден похвастался, что экс-президент США Барак Обама позавидовал бы его достижениям.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами