В Киеве обеспокоены дебатами Байдена и Трампа

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина призналась, что была встревожена тем, что Украина была одной из первых тем на дебатах президента США Джо Байдена и экс-главы государства Дональда Трампа. С таким заявлением она выступила в эфире украинского телеканала «Рада».

«Честно говоря, чувствуешь определенную тревогу из-за того, что Украина становится заложником таких определенных предвыборных эмоций», — подчеркнула она.

Стефанишина добавила, что при просмотре дебатов была встревожена тем, что Украина имела столь большое значение в политической дискуссии двух кандидатов на пост президента США.

До этого сообщалось, что сотрудники Белого дома переживают из-за неудачного выступления президента США Джо Байдена в дебатах с экс-лидером Штатов Дональдом Трампом, многие из них шутят о возможной смене работы.

Во время дебатов с Трампом Байден допустил ряд оговорок и ошибок, путался в словах. Кроме того, его голос был хриплым в ходе всего мероприятия, а иногда даже дрожал.

Ранее в Госдуме сравнили Байдена на дебатах с мумией.