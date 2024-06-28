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В Госдуме сравнили Байдена на дебатах с мумией

Депутат Журавлев: Байден на дебатах с Трампом выглядел как мумия

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Marco Bello/Reuters

Президент США Джо Байден на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом выглядел как мумия, демократам необходимо подумать на тем, чтобы заменить его. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Алексей Журавлев.

«После недели подготовки, которая, очевидно, сопровождалась и интенсивной медикаментозной терапией, Байден все же выглядит, как мумия», — подчеркнул депутат.

Он добавил, что президенту США необходима помощь двух человек, чтобы покинуть сцену.

По оценке Журавлева, Байден «вчистую» проиграл своему оппоненту «на своем поле», телеканале CNN. У демократов поэтому остается единственный шанс не проиграть выборы – заменить Байдена, считает депутат.

До этого американский журналист и телеведущий Джон Стюарт после прошедших дебатов Джо Байдена и Дональда Трампа задался ироничным вопросом, предупреждали ли действующего главу государства о том, что он будет выступать перед камерами.

Во время дебатов с Трампом Байден допустил ряд оговорок и ошибок, был неясным в своих заявлениях. Кроме того, его голос был хриплым в ходе всего мероприятия, а временами даже дрожал. Начал дебаты президент США, как отмечают наблюдатели, особенно тихо. После теледебатов на площадке Байден покинул аудиторию с помощью своей супруги Джилл Байден.

Согласно опросу CNN, Дональд Трамп показался более убедительным 67% людей. При этом 57% усомнились в том, что Байден способен занимать президентский пост.

Ранее в Совфеде оценили результаты дебатов Байдена и Трампа.

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