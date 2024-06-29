Путин заявил о создании в РФ не имеющих аналогов в мире атомных ледоколов

Работники судостроительной отрасли строят не имеющие аналогов в мире атомные ледоколы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме по случаю Дня кораблестроителя, опубликованной на сайте Кремля.

«Со стапелей сходят не имеющие аналогов в мире атомные ледоколы, которые играют огромную роль в хозяйственном освоении Арктики, служат развитию Северного морского пути», — отмечается в документе.

Также в своем поздравлении Путин отметил, что сегодня перед работниками судостроительной отрасли стоят стратегические задачи по обеспечению надежного функционирования предприятий в «условиях беспрецедентных внешних вызовов». Глава государства призвал качественно и своевременно исполнять гособоронзаказ, укрепляя технологический суверенитет России.

До этого президент обсудил с ОСК создание нового судостроительного предприятия на Дальнем Востоке.

Ранее Путин предложил зарубежным компаниям осуществлять перевозки по Северному морскому пути.