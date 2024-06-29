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Путин поздравил работников судостроительной отрасли с профессиональным праздником

Путин поздравил работников судостроительной отрасли с Днем кораблестроителя

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли с Днем кораблестроителя. Поздравительная телеграмма появилась на сайте Кремля.

«Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем кораблестроителя. Судостроение по праву считается одной из ключевых, приоритетных отраслей отечественной промышленности и экономики в целом», — отмечается в документе.

По словам Путина, современные гражданские суда и боевые корабли создаются благодаря высококвалифицированным кадрам на российских верфях и в конструкторских бюро.

Президент подчеркнул, что судостроительная отрасль РФ производит не только пассажирские, научно-исследовательские, грузовые и рыбопромысловые суда, но и атомные ледоколы, которые не имеют аналогов в мире и играют большую роль в освоении Арктики и развитии Северного морского пути. Лидер страны указал на то, что существенный вклад в эту работу вносит Объединенная судостроительная корпорация.

Путин заявил, что сегодня перед работниками судостроительной отрасли стоят стратегические задачи по обеспечению надежного функционирования предприятий в «условиях беспрецедентных внешних вызовов». Глава государства призвал качественно и своевременно исполнять гособоронзаказ, укрепляя технологический суверенитет России.

В конце президент пожелал работникам судостроительного комплекса «здоровья, успехов и всего наилучшего».

Ранее Путин допустил рост перевозок по Северному морскому пути до 150 миллионов тонн.

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