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Небензя: сотрудничество РФ и КНДР «никому не угрожает, в отличие от активности США»

Небензя заявил, что сотрудничество РФ и КНДР носит конструктивный характер

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Mike Segar/Reuters

Сотрудничество России и Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) носит исключительно конструктивный и законный характер. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Наше сотрудничество с Пхеньяном носит исключительно конструктивный и законный характер», — заявил постпред.

Небензя подчеркнул, что союз России и КНДР «никому не угрожает», в отличие от «милитаристской активности Соединенных Штатов Америки и их союзников».

До этого стало известно, что США собираются удвоить усилия по сдерживанию КНДР и развития ее партнерства с Россией. Американский чиновник заявил, что Вашингтону нужно укрепить собственный потенциал сдерживания, после чего и вместе с партнерами направить его на Пхеньян и его растущее партнерство с Москвой.

18 июня президент РФ Владимир Путин прибыл в Пхеньян. Там на следующий день состоялись его переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. По итогам встречи главы государств подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Ранее в США заявили, что Путин сделал КНДР неуязвимой.

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