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Путин согласился, что женщин в руководстве России мало

Путин выступил против западного принципа назначений по гендерному признаку

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Женщин в руководстве России мало, согласился президент страны Владимир Путин. Слова российского лидера передает ТАСС.

При этом Путин подчеркнул, что он против западного принципа назначений по гендерному признаку, без оглядки на личные качества.

27 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что женщины, хоть и получили политические права еще в 1918 году, но только в нынешнее время получили реальную власть. По его мнению, раньше политические права женской части населения служили больше для декорации, а сейчас женщины занимают сразу несколько ключевых должностей в высших эшелонах власти. Спикер привел в качестве примеров руководителей Центробанка, Совета Федерации, Счетной палаты и ЦИК.

6 марта Путин заявил, что чем больше женщин будет на руководящих постах в стране, тем лучше, но в правительстве Росси их, к сожалению, не так много.

Ранее Путин оценил темпы восстановления ЛНР.

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