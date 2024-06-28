Путин оценил темпы восстановления ЛНР

Восстановление в Луганской народной республике (ЛНР) идет достаточно быстрыми темпами. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Президент подчеркнул, что уровень жизни в ЛНР и других новых регионах должен соответствовать общероссийскому. Путин заявил, что ресурсы выделены, ими важно грамотно распорядиться.

25 июня член Общественной палаты РФ, профессор РГГУ, директор Фонда исследования проблем демократии, участник СВО Максим Григорьев заявил, что Путин уделяет больше внимания новым регионам страны, в частности, Запорожской и Херсонской областям. Он отметил, что как человек, который постоянно находится в этих регионах, видит, как это внимание воспринимают местные жители. По его словам, оно выражается в конкретных проектах, в том числе инфраструктурных проектах, а также в улучшении уровня жизни и инфраструктуры.

18 июня Путин сказал, что люди, проживающие в новых регионах Российской Федерации, должны почувствовать, что воссоединение с РФ позволяет поднять уровень жизни.

Ранее Сбер выдал первые ипотеки в Донецке и Луганске.