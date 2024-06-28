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Украинский депутат обратился в суд с требованием объявить президентские выборы

Депутат Рады Дубинский обратился в суд с требованием объявить выборы президента

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dubinskypro/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене, сообщил, что направил обращение в Верховный суд Украины с требованием объявить президентские выборы. Слова Дубинского передает Telegram-канал.

Он заявил, что коррупция, которая крадет средства у армии, на Украине является препятствием для победы в конфликте с Россией. Дубинский также заявил, что сидящие в парламенте и офисе Зеленского политические элиты заключили кулуарное соглашение, с помощью которого отменили демократию и выборы.

Он рассказал, что суд рассмотрит его иск 22 июля 2024 года в 15:00.

20 июня портал Nau сообщал, что неизвестные лица во время конференции в швейцарском Бюргенштоке оставили надписи в кантоне Швейцарии Нидвальден с призывами вернуть выборы на Украине.

В конце мая президент России Владимир Путин назвал Раду и ее спикера Руслана Стефанчука единственной легитимной властью на Украине. По его словам, конституция Украины предусматривает продление полномочий только парламента, а про президента в ней ничего не сказано.

20 мая истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Зеленский вступил в должность в 2019 году. Согласно конституции Украины, 20 мая 2024 года новый президент страны должен был принять присягу, но президентские выборы не состоялись.

Ранее свыше 30 военных ВСУ получили в РФ пожизненные наказания.

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