«Демонстрация не лучших когнитивных способностей»: депутат Слуцкий — о дебатах Байдена и Трампа

Выступление президента США Джо Байдена на дебатах с Дональдом Трампом, во время которого он часто терял мысль и запинался, было «жалким зрелищем». Об этом «Газете.Ru» заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Депутат отметил, что Россия не вмешивается в ход американской избирательной кампании, несмотря на то, что кандидаты в президенты США несколько раз упоминали Владимира Путина в своих речах.

«Ход дебатов между кандидатами в президенты США должен оценивать в первую очередь американский народ. Но, конечно, для страны, которая не оставляет претензий на роль сверхдержавы, публичная демонстрация явно не лучших когнитивных способностей действующего главы государства стала жалким зрелищем. Байден проиграл Трампу. И это оценки, прежде всего, американских экспертов. Россия не вмешивается в ход американских выборов, хотя и оба кандидата не смогли не упоминать имя президента Путина в рамках своей предвыборной риторике», — сказал он.

Дебаты кандидатов в президенты США Байдена и Трампа прошли накануне вечером в США. В ходе выступления Байден назвал Трампа «неудачником» и «лузером», а Трамп обвинил Байдена в приближении третьей мировой войны. Действующий американский президент в своем выступлении регулярно запинался и терял мысль.

Во время дебатов политики по семь раз упомянули российского лидера Владимира Путина, Трамп также 16 раз произнес слово «Россия».

В итоге почти 70% опрошенных CNN зрителей посчитали Трампа победителем дебатов. Американские журналисты пишут, что ряд представителей Демократической партии США начали обсуждать возможность замены Байдена другим кандидатом после провала его выступления на дебатах.

О том, как проходили дебаты американских политиков, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме назвали опасным для мира состояние Байдена на дебатах с Трампом.