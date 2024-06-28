Ле Пен возмутил кандидат ее партии словами о гражданствах министров

Кандидат в депутаты от партии «Национальное объединение» Роже Шюдо возмутил главу партии Марин Ле Пен словами о необходимости запретить занимать министерские должности лицам с двумя гражданствами. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я немного удивлена, что господин Шюдо выразил свое личное мнение, которое противоречит проекту нашей партии», — сообщила Ле Пен.

До этого Ле Пен заявила, что французская правая партия «Национальное объединение» в случае прихода ее председателя Жордана Барделлы на пост премьера будет стоять на позициях необходимости для Парижа обучать украинских военных, однако это должно происходить не на территории Украины. По словам Ле Пен, партия считает, что с точки зрения поддержки Киева Францией есть два ограничения: поставки дальнобойного оружия в распоряжение ВСУ и отправка французских войск на Украину.

Как отметила глава правой партии, эти ограничения не означают, что Барделла против обучения солдат украинской армии. По ее мнению, подготовка военных ВСУ должна происходить «в Польше, как это сейчас происходит, или во Франции, как мы это уже делали».

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