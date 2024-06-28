В штабе Байдена сделали заявление после неудачи президента на дебатах

Президент США Джо Байден после неудачных дебатов с экс-главой государства Дональдом Трампом не намерен выходить из предвыборной гонки. Об этом заявил представитель предвыборного штаба Байдена Сет Шустер, слова которого приводит американская газета Hill.

«Конечно, он не уходит», — подчеркнул Шустер.

До этого заместитель председателя комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров заявил, что после прошедших дебатов Джо Байден ни при каких условиях не сможет рассчитывать на победу на президентских выборах в США.

Во время дебатов с Трампом Байден допустил ряд оговорок и ошибок, был неясным в своих заявлениях. Кроме того, его голос был хриплым в ходе всего мероприятия, а временами даже дрожал. Начал дебаты президент США, как отмечают наблюдатели, особенно тихо. После теледебатов на площадке Байден покинул аудиторию с помощью своей супруги Джилл Байден.

Согласно опросу CNN, Дональд Трамп показался более убедительным 67% людей, смотревших дебаты. При этом 57% усомнились в том, что Байден способен занимать президентский пост.

Ранее политолог назвал демократов «побитыми» после дебатов в США.