Политолог назвал демократов «побитыми» после дебатов в США

После дебатов между кандидатами в президенты США Джо Байденом и Дональдом Трампом демократы выглядят «побитыми». Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Перла. Он обратил внимание, что даже по опросу CNN Трампа считают победителем 66% зрителей, а Байдена — только 33%.

«Конечно, после такого не могли не начаться разговоры о том, что демократам нужно менять кандидата. Проблема в том, что кандидата у них нет и нет легитимного способа отстранить действующего президента от участия в выборах», — отметил Перла.

Он напомнил, что ни один из сильных политиков-демократов не принимал участия в праймериз. Что касается возможных кандидатов, у демпартии есть вице-президент Камала Харрис, которая не имеет популярности, а также Мишель Обама, но она не раз заявляла, что не намерена участвовать в выборах, подытожил политолог.

В США завершился первый тур дебатов между Байденом и Трампом. Они продлились чуть больше полутора часов. На них впервые не пригласили зрителей, а микрофоны кандидатов включались только тогда, когда им предоставляли слово. Это сделали для того, чтобы оппоненты не переругались. Впрочем, без взаимных оскорблений все равно не обошлось. О том, что обсуждали стороны и почему после дебатов демократы начали паниковать и думать о замене кандидата, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде оценили результаты дебатов Байдена и Трампа.