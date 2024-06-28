ЕС расширил антироссийские санкции

Евросоюз расширил санкции против России, в список попали два физлица и четыре организации, под ограничения со стороны ЕС попал в том числе российский оператор железнодорожных перевозок «Трансконтейнер». Об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.

«Решение вступает в силу в день публикации», — подчеркивается в документе.

Под европейские санкции попал гендиректор «Трансконтейнера» Михаил Концерев, а также владелец ООО «Титул» Дмитрий Белоглазов. Под ограничения попала также его компания.

Вместе с тем, в Евросоюзе приняли решение внести в санкционный список еще две организации: АО «Илиадис» и МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед».

28 июня в документе по итогам саммита в Брюсселе сообщалось, что лидеры Европейского союза (ЕС) выступили за создание нового режима санкций против России за «дестабилизирующие действия за рубежом».

24 июня совет Европейского союза официально утвердил 14-й пакет санкций против России. Под ограничения попали 116 физических лиц и организаций РФ.

В рамках санкций компаниям Евросоюза запретили использовать систему передачи финансовых сообщений Банка России и совершать транзакции с организациями, которые ею пользуются. Кроме того, вводятся ограничения на использование инфраструктуры ЕС для реэкспорта СПГ из РФ.

Ранее были названы вероятные сроки конфискации российских активов в США.