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Названы вероятные сроки конфискации российских активов в США

Минфин РФ: США могут конфисковать замороженные активы России в конце осени

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Вероятность изъятия российских активов США вырастет поздней осенью 2024 года, после завершения президентских выборов в стране, считает директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина РФ Дмитрий Тимофеев. Его слова приводит РИА Новости.

Белый дом не хочет дестабилизировать мировую экономику перед выборами, отметил Тимофеев. После объявления результатов голосования Вашингтон уже не будет бояться навредить их результатам своими действиями.

«После выборов этот тормоз исчезнет, и какой-нибудь «коллективный Байден» может решиться на то, чтобы перевернуть доску или пойти на какое-то обострение», — подытожил спикер.

До этого Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций ввел юридический механизм, позволяющий изымать активы российских компаний. Мера стала ответом на российские контрсанкции. Речь идет о передаче во временное управление «дочек» Fortum и Carlsberg в РФ и аресты активов компаний ЕС в России.

Ранее Финляндии решила упростить конфискацию недвижимости у не выходящих на связь россиян.

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