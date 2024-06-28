Президент Азербайджана распустил парламент страны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распустил парламент страны, внеочередные выборы в госорган назначены на 1 сентября. Об этом говорится в распоряжении главы государства, опубликованном на сайте президента.

«Милли Меджлис (Национальное собрание Азербайджана, парламент – прим. ред.) Азербайджанской Республики шестого созыва распустить. Досрочные выборы в Милли Меджлис Азербайджанской Республики назначить на 1 сентября 2024 года», — говорится в распоряжении президента.

До этого азербайджанский парламент предложил президенту страны провести досрочные выборы в парламент. За эту инициативу проголосовали 105 депутатов и только один против.

Ранее Пашинян допустил проведение референдума об обмене территориями с Азербайджаном.