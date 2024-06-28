На Западе сочли, что состояние Байдена отражает положение США

Престарелый возраст и критическое состояние действующего президента США Джо Байдена на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом отражают нынешнее положение самих Соединенных Штатов. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Байден — больной, растерянный старик. Живая аналогия сегодняшних США», — отметил журналист.

До этого заместитель председателя комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров заявил, что после прошедших дебатов Джо Байден ни при каких условиях не сможет рассчитывать на победу на президентских выборах в США.

Во время дебатов с Трампом Байден допустил ряд оговорок и ошибок, был неясным в своих заявлениях. Кроме того, его голос был хриплым в ходе всего мероприятия, а временами даже дрожал. Начал дебаты президент США, как отмечают наблюдатели, особенно тихо. После теледебатов на площадке Байден покинул аудиторию с помощью своей супруги Джилл Байден.

Ранее в Госдуме сравнили Байдена на дебатах с мумией.