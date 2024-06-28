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Столтенберг анонсировал «важные решения» НАТО по обороне

Столтенберг: на саммите НАТО примут важные решения по коллективной обороне

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Johanna Geron/Reuters

На июльском саммите Североатлантического альянса будут приняты «важные решения» в области обороны НАТО, нацеленные «на будущее». Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с президентом Словакии Петером Пеллегрини, передает РИА Новости.

«Страны НАТО на саммите в Вашингтоне примут важные решения на будущее в области коллективной обороны и сдерживания», — подчеркнул он.

По словам генсека альянса, НАТО необходимо гарантировать себе, что у военно-политического блока есть возможности и готовность «сдержать любую агрессию». О какой именно агрессии идет речь Столтенберг не уточнил.

Цель альянса, как отметил он, состоит в том, чтобы «предотвратить войну» и сохранить мир.

До этого американская The New York Times писала, что Украина на саммите НАТО не будет приглашена в альянс, однако там объявят о создании миссии блока в Германии для координации всех видов помощи ей.

Газета отмечала, что НАТО планирует поддерживать Киев в долгосрочной перспективе, даже если на президентских выборах в Соединенных Штатах победит Дональд Трамп. По этой причине Североатлантический альянс планирует создать миссию блока в Германии, он должен будет помочь в координации всех видов помощи Украине, а также в обучении украинских военнослужащих.

Ранее эксперт объяснил, зачем на самом деле НАТО создает миссию для помощи Киеву.

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