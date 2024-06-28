Эксперт объяснил, зачем на самом деле НАТО создает миссию для помощи Киеву

Военный обозреватель Влад Шлепченко в эфире Tsargrad.tv прокомментировал планы НАТО создать миссию для помощи Украине. По его мнению, это способ защитить поставки оружия Киеву от прихода к власти Дональда Трампа.

«То есть отвязать поддержку Украины от внутриполитических коллизий. Соответственно, в общем и целом, это создание инструмента, который позволит выжать досуха Украину. То есть стабильно в течение многих лет поставлять ей оружие, чтобы она просто истекла кровью и чтобы, как говорится, воевала до последнего украинца», — сказал Шлепченко.

Как сообщает The New York Times, Украина на саммите НАТО не будет приглашена в альянс, однако там объявят о создании миссии блока в Германии для помощи Киеву.

Отмечается, что НАТО планирует поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, даже если на президентских выборах в Соединенных Штатах победит Дональд Трамп. По этой причине альянс собирается создать миссию в Германии, чтобы помочь в координации всех видов помощи Киеву, а также в обучении украинских военнослужащих.

Ранее Байден высказался о планах Трампа по США и НАТО.