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В Совфеде не увидели шансов на переизбрание Байдена после дебатов

Сенатор Джабаров: Байден не станет президентом США ни при каких обстоятельствах

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Заместитель председателя комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров заявил, что после прошедших дебатов Джо Байден ни при каких условиях не сможет рассчитывать на победу на президентских выборах в США. Его слова приводит «Парламентская газета».

По его словам, рейтинг Байдена рухнул до самых низких показателей, в то время как позиции Дональда Трампа, наоборот, взлетели. Джабаров считает, что действующий глава государства показал себя «в том виде, в каком он есть».

«Ни при каких условиях, если там не будет каких-то страшных подтасовок, почтовых голосований или еще чего-то, Байден не может рассчитывать на победу», — заявил сенатор.

Парламентарий отметил, что времени на раскрутку нового кандидата от Демократической партии нет. Единственный выход – найти человека, который пользуется авторитетом, им может стать Мишель Обама, предположил он.

До этого глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что президент США Джо Байден предсказуемо «обрушился» на дебатах с Дональдом Трампом.

Во время дебатов с Трампом Байден допустил ряд оговорок и ошибок, был неясным в своих заявлениях. Кроме того, его голос был хриплым в ходе всего мероприятия, а временами даже дрожал. Начал дебаты президент США, как отмечают наблюдатели, особенно тихо. После теледебатов на площадке Байден покинул аудиторию с помощью своей супруги Джилл Байден.

Согласно опросу CNN, Дональд Трамп показался более убедительным 67% людей, смотревших дебаты. При этом 57% усомнились в том, что Байден способен занимать президентский пост.

Ранее в США начали «прощаться» с Байденом.

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