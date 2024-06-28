В США начали «прощаться» с Байденом

Катастрофические результаты Джо Байдена на прошедших дебатах сделали счастливыми Дональда Трампа и вице-президента страны Камалу Харрис, которая, вероятно, заменит действующего главу государства на предстоящих выборах от Демократической партии. Об этом говорится в статье газеты The Hill под названием «Пока-пока, Байден».

В материале отмечается, что было бы «политической халатностью» не заменить Джо Байдена после дебатов на Камалу Харрис для участия в президентских выборах.

«С самого начала, когда он неуверенно выполз на сцену, Байден был ужасен. Два кадра CNN были жесткими, когда Трамп говорил. Байден упал, у него отвисла челюсть, и он был ошеломлен. Голос его был хриплым и дрожащим. Если целью ранних дебатов и плохих правил кампании Байдена было проверить своего кандидата на предмет его замены, то миссия была выполнена», — говорится в тексте.

Прошедшие дебаты между республиканцем и демократом «положили конец» политической жизни Джо Байдена, констатируют авторы.

До этого немецкий журнал Der Spiegel писал, что первые дебаты между кандидатами на пост президента США Дональдом Трампом и Джо Байденом были шансом для действующего главы государства перейти «в наступление», однако обернулись для него катастрофой.

Ранее в США назвали главный итог дебатов Байдена и Трампа.