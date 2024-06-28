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Политолог указал на важный нюанс в дебатах между Байденом и Трампом

Политолог Перла: все кандидаты в президенты США будут портить отношения с РФ

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Brian Snyder/Reuters

Политический обозреватель Андрей Перла в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал завершившиеся дебаты между кандидатами в президенты США Джо Байденом и Дональдом Трампом.

Эксперт обратил внимание, что Байден обвинял Трампа в «дружбе» с президентом России Владимиром Путиным, а Трамп Байдена — в том, что Украина терпит поражение.

«Чтобы удержать своих избирателей, каждый из кандидатов будет ужесточать свою позицию по отношению к России. Других путей к победе на выборах ни у Трампа, ни у Байдена нет», — констатировал Перла.

Российским политикам важно осознать, что никто в США не готов «мириться» с существованием сильной России на глобальной политической арене, заключил политолог.

В США прошел первый тур дебатов между Байденом и Трампом. Они продлились чуть больше полутора часов. На них впервые не пригласили зрителей, а микрофоны кандидатов включались только тогда, когда им предоставляли слово. Это сделали для того, чтобы оппоненты не переругались. Впрочем, без взаимных оскорблений все равно не обошлось. О том, что обсуждали стороны и почему после дебатов демократы начали паниковать и думать о замене кандидата, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп-младший сравнил Байдена с персонажем «Симпсонов».

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