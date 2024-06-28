Путин заявил, что Россия и Белоруссия вместе проектируют компоненты спутников

Россия и Белоруссия на совместной основе проектируют орбитальные и наземные компоненты для спутниковых группировок, которые используются для наблюдения за земной поверхностью и навигации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам пленарного заседания одиннадцатого Форума регионов России и Белоруссии.

«Региональные исследовательские центры и конструкторские бюро в России и Белоруссии вместе проектируют орбитальные и наземные компоненты спутниковых группировок наблюдения за земной поверхностью и навигации», — заявил российский лидер.

В ходе обращения президент пояснил, что нынешний форум посвящен роли межрегионального сотрудничества в построении инновационной экономики Союзного государства.

Также глава государства подчеркнул, что Белоруссия в настоящее время является одним из ключевых экономических партнеров РФ. Путин добавил, что порядка 60 процентов белорусских внешнеторговых операций приходится на Россию.

Кроме того, российский лидер рассказал, что Уральский завод гражданской авиации и авиаремонтный завод в белорусских Барановичах вместе ведут разработку нового самолета.

Среди прочего президент отметил, что встречи в формате форумов регионов России и Белоруссии становятся доброй традицией.

Ранее стало известно, как за неделю изменился уровень доверия россиян к президенту Путину.