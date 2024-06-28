Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил, что Россия и Белоруссия вместе проектируют компоненты спутников

Путин: Россия и Белоруссия вместе проектируют компоненты спутниковых группировок

close
100%
Алексей Даничев/РИА Новости

Россия и Белоруссия на совместной основе проектируют орбитальные и наземные компоненты для спутниковых группировок, которые используются для наблюдения за земной поверхностью и навигации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам пленарного заседания одиннадцатого Форума регионов России и Белоруссии.

«Региональные исследовательские центры и конструкторские бюро в России и Белоруссии вместе проектируют орбитальные и наземные компоненты спутниковых группировок наблюдения за земной поверхностью и навигации», — заявил российский лидер.

В ходе обращения президент пояснил, что нынешний форум посвящен роли межрегионального сотрудничества в построении инновационной экономики Союзного государства.

Также глава государства подчеркнул, что Белоруссия в настоящее время является одним из ключевых экономических партнеров РФ. Путин добавил, что порядка 60 процентов белорусских внешнеторговых операций приходится на Россию.

Кроме того, российский лидер рассказал, что Уральский завод гражданской авиации и авиаремонтный завод в белорусских Барановичах вместе ведут разработку нового самолета.

Среди прочего президент отметил, что встречи в формате форумов регионов России и Белоруссии становятся доброй традицией.

Ранее стало известно, как за неделю изменился уровень доверия россиян к президенту Путину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами