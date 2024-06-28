В Грузии выразили готовность на перезагрузку отношений с США

Грузия настроена на перезагрузку отношений с США, рассчитывает на встречные шаги. Об этом в парламенте заявил премьер Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«Правительство Грузии настроено внести свой вклад в перезагрузку отношений с Соединенными Штатами, что мы считаем обязательным на фоне событий, произошедших после 2020 года», — подчеркнул премьер.

Кобахидзе отметил, что в Тбилиси надеются на ответные шаги со стороны США в инициативе Грузии по нормализации отношений.

Он добавил, что углубление отношений с Соединенными Штатами стратегически важно для Грузии.

11 июня Кобахидзе заявил, что американские санкции США в отношении руководства Грузии оскорбительны и не соответствуют духу партнерства между странами.

Ранее в Грузии связали улучшение отношений с США и ЕС с окончанием конфликта на Украине.