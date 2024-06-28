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В Грузии выразили готовность на перезагрузку отношений с США

Премьер Грузии Кобахидзе: Тбилиси готов к перезагрузке отношений с США

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Irakli Gedenidze/Pool/Reuters

Грузия настроена на перезагрузку отношений с США, рассчитывает на встречные шаги. Об этом в парламенте заявил премьер Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«Правительство Грузии настроено внести свой вклад в перезагрузку отношений с Соединенными Штатами, что мы считаем обязательным на фоне событий, произошедших после 2020 года», — подчеркнул премьер.

Кобахидзе отметил, что в Тбилиси надеются на ответные шаги со стороны США в инициативе Грузии по нормализации отношений.
Он добавил, что углубление отношений с Соединенными Штатами стратегически важно для Грузии.

11 июня Кобахидзе заявил, что американские санкции США в отношении руководства Грузии оскорбительны и не соответствуют духу партнерства между странами.

Ранее в Грузии связали улучшение отношений с США и ЕС с окончанием конфликта на Украине.

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