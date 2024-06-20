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В Грузии связали улучшение отношений с США и ЕС с окончанием конфликта на Украине

Кобахидзе: отношения Грузии с Западом улучшатся после конфликта на Украине

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Nadja Wohlleben/Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что улучшению отношений Тбилиси с Соединенными Штатами и Евросоюзом поспособствует окончание конфликта на Украине. Его слова приводит ТАСС.

«Я уверен, что как только региональная и глобальная обстановка станет более здоровой, это напрямую отразится на улучшении отношений Грузии с Евросоюзом и Грузии с США», — заявил Кобахидзе.

Премьер Грузии выразил надежду, что конфликт на Украине в ближайшее время закончится. По его словам, Украине нужен мир, и это станет одним из факторов, который поспособствует улучшению отношений Тбилиси с ЕС и США.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что государственный переворот на Украине в 2014 году, именуемый «майданом», уничтожил страну. Кобахидзе подчеркнул, что власти Грузии сделают все для того, чтобы не допустить в стране «майдана» и «украинизации».

Ранее грузинскую оппозиционерку обвинили в работе на Киев.

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