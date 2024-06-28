Украинцы раскритиковали Зеленского за поздравление граждан

Украинского лидера Владимира Зеленского резко раскритиковали жители Украины за поздравление граждан с днем конституции. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

«На президента Владимира Зеленского обрушилась волна критики в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) под постом с поздравлением с Днем Конституции», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что жители страны раскритиковали украинского лидера за незаконную мобилизацию на территории Украины, которая, по мнению граждан, противоречит конституции.

Кроме того, как указывает украинское издание, пользователи сети посетовали на отсутствие прав и свобод в государстве.

До этого сообщалось, что с 16 июля украинцев начнут лишать жилья и водительских прав за уклонение от мобилизации.

Санкции будут накладываться по решению суда на тех военнообязанных, которые еще не предоставили уточненные данные в военкомат. Суд сможет лишить уклонистов водительских прав и наложить на них штраф, в случае неуплаты которого последует объявление в розыск и конфискация счетов и имущества.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

9 мая мобилизацию и военное положение в стране в очередной раз продлили на три месяца – до 11 августа 2024 года.

Ранее на Украине военком применил силовой прием к мужчине, отказавшемуся идти с ним.