На Украине военком применил силовой прием к мужчине, отказавшемуся идти с ним

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата) в Киевской области пытались насильно мобилизовать мужчину, не желавшего идти с ними. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

Потасовку между жителем региона и тремя людьми в военной форме засняли очевидцы. На соответствующей видеозаписи видно, как сначала гражданин пытается уйти от работников ТЦК, но один из них хватает его за ворот футболки и тянет назад.

Через несколько мгновений мужчина вновь отходит от представителей военного комиссариата и опять терпит неудачу. Сотрудник территориального центра комплектования использует на нем силовой прием и валит на асфальт. На этом моменте ролик обрывается.

В материале подчеркивается, что дальнейшая судьба жителя Киевской области неизвестна.

24 июня в городе Харькове работники военного комиссариата на глазах у прохожих силой усадили сопротивлявшегося мужчину в свою машину. За действиями представителей ТЦК наблюдал полицейский. В ответ на просьбу очевидцев помочь гражданину, страж порядка заявил, что не имеет при себе удостоверения.

Ранее в районе города Львова люди перекрыли автомобильную трассу из-за мобилизации водителя автобуса.