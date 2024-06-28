Трамп высмеял Байдена, назвав его «плохим палестинцем»

Бывший президент США Дональд Трамп в ходе теледебатов со своим соперником на предстоящих выборах, действующим президентом Джо Байденом, не стал отвечать прямо на вопрос, признает ли он Палестину в рамках урегулирования ближневосточного конфликта в случае своей победы. Об этом сообщает ТАСС.

«Я посмотрю», — сказал он.

Трамп убежден, что Байден не оказывает Израилю поддержку на должном уровне, который необходим для завершения конфликта и победы над радикальным палестинским движением ХАМАС. Экс-глава Белого дома заявил, что Байден стал «как палестинец» и на Ближнем Востоке его «не любят, потому что он очень плохой палестинец».

В свою очередь Байден заявил, что Израилю было отказано только в поставках 2000-фунтовых бомб, поскольку они «плохо работают в условиях густонаселенных районов и убивают много невинных людей». Президент США подчеркнул, что Тель-Авив снабжается всем оружием, которое ему необходимо.

Недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил во время брифинга, что в Кремле не собираются давать оценку дебатам Дональда Трампа и Джо Байдена, которые состоялись в Атланте.

Ранее в Госдуме сравнили Байдена на дебатах с мумией.