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В Германии начали расследование против сотрудников ведомства Бербок

Exxpress: подчиненные главы МИД ФРГ Бербок попали под следствие из-за мигрантов

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Против сотрудников министерства иностранных дел Германии, возглавляемого Анналеной Бербок, ведется расследование из-за подозрений в разрешении на въезд в Германию мигрантам по фальшивым документам. Об этом пишет газета Exxpress.

«Масштаб расследования велик: за последние пять лет тысячам людей, как сообщается, был разрешен въезд в Германию по документам, некоторые из которых были поддельными или неполными», — говорится в тексте.

В прокуратуре Берлина подозревают сотрудников министерства иностранных дел в том, что они давали указания посольствам и консульствам одобрять въезд мигрантов в страну, отмечается в материале.

Прокурор Белина Карен Хойссер заявила, что завершение расследования пока не предвидится, уточняет Exxpress.

До этого глава МВД ФРГ Нэнси Фезер заявила, что Германия планирует упростить процедуру депортации не получивших гражданство мигрантов, которые оправдывают терроризм.

Ранее в Германии захотели ввести квоту на прием беженцев.

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